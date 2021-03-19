العبادي يدعو مجلس النواب الى إعادة النظر في سعر صرف الدينار

وقال العبادي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "تخفيض سعر صرف الدينار انعكس سلبا على المواطنين خصوصا محدودي الدخل".

واضاف انه "مع الارتفاع الكبير في اسعار النفط خلال الشهر الماضي ادعو مجلس النواب للوقوف مع المواطنين واعادة النظر في سعر صرف الدينار من اجل السيطرة على التضخم".