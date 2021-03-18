وزير التربية يكشف للسومرية نيوز تفاصيل تحديد موعد الامتحانات

بغداد - ياسين صفوان - كشف وزير التربية علي حميد الدليمي، الخميس، ملابسات تحديد موعد امتحانات نصف السنة والكورس الاول.

وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "الامتحانات لم تحدد في 20 آذار وانما كان موعدها الاول في 6 شباط ثم تأجلت الى 20 شباط".

وأضاف أن "لجنة الصحة والسلامة اكدت هناك سلالة جديدة وتم تأجيل الامتحانات من 20 شباط الى وقت لاحق"، مشيراً الى أنه "لا يمكن وضع المسؤولية على وزارة التربية بتحديد هذا اليوم".

وحددت وزارة التربية، السبت المقبل، موعداً لامتحانات الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 ولجميع المراحل الدراسية.