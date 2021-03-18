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بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل إصابات كورونا الجديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 859 موزعة كالآتي:

ابو دشير----------------- 29
أبو غريب ----------------46
الإسكان ------------------25
الاعلام-------------------24
البياع--------------------21
التاجي------------------52

الحرية-------------------32
الخطيب -----------------10
الدورة-------------------30
الدولعي------------------13
الرحمانية -----------------17
السيدية------------------ 23
الشالجية -----------------15
الشعلة-------------------62
الصالحية----------------- 15
الطارمية ------------------5
الطوبجي -----------------12
العامرية ------------------17
العطيفية----------------- 21
العلاوي-------------------6
الغزالية-------------------9
القادسية ------------------14
الكاظمية ------------------55
اللطيفية -------------------6
المحمودية-----------------48
المعالف--------------------7
المنصور -------------------24
الوشاش -------------------21
اليرموك -------------------20
اليوسفية-------------------5
جكوك---------------------15
حي العامل----------------21
حي الجامعة---------------22
حي الجهاد----------------20
حي الخضراء---------------17
حي العامل-----------------7
حي العدل----------------- 18
حي الفرات----------------8
سبع البور -----------------18
شارع حيفا-----------------4
كرادة مريم----------------12
سكنة جانب الرصافة --------10
محافظة بابل---------------1
محافظة المثنى------------- 1
محافظة ذي قار------------ -1

الشفاء: 790.. الوفيات: 5

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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