انت الان تتابع خبر بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل إصابات كورونا الجديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 859 موزعة كالآتي:
ابو دشير----------------- 29 الحرية-------------------32
الخطيب -----------------10
الدورة-------------------30
الدولعي------------------13
الرحمانية -----------------17
السيدية------------------ 23
الشالجية -----------------15
الشعلة-------------------62
الصالحية----------------- 15
الطارمية ------------------5
الطوبجي -----------------12
العامرية ------------------17
العطيفية----------------- 21
العلاوي-------------------6
الغزالية-------------------9
القادسية ------------------14
الكاظمية ------------------55
اللطيفية -------------------6
المحمودية-----------------48
المعالف--------------------7
المنصور -------------------24
الوشاش -------------------21
اليرموك -------------------20
اليوسفية-------------------5
جكوك---------------------15
حي العامل----------------21
حي الجامعة---------------22
حي الجهاد----------------20
حي الخضراء---------------17
حي العامل-----------------7
حي العدل----------------- 18
حي الفرات----------------8
سبع البور -----------------18
شارع حيفا-----------------4
كرادة مريم----------------12
سكنة جانب الرصافة --------10
محافظة بابل---------------1
محافظة المثنى------------- 1
محافظة ذي قار------------ -1
ابو دشير----------------- 29
أبو غريب ----------------46
الإسكان ------------------25
الاعلام-------------------24
البياع--------------------21
التاجي------------------52
الخطيب -----------------10
الدورة-------------------30
الدولعي------------------13
الرحمانية -----------------17
السيدية------------------ 23
الشالجية -----------------15
الشعلة-------------------62
الصالحية----------------- 15
الطارمية ------------------5
الطوبجي -----------------12
العامرية ------------------17
العطيفية----------------- 21
العلاوي-------------------6
الغزالية-------------------9
القادسية ------------------14
الكاظمية ------------------55
اللطيفية -------------------6
المحمودية-----------------48
المعالف--------------------7
المنصور -------------------24
الوشاش -------------------21
اليرموك -------------------20
اليوسفية-------------------5
جكوك---------------------15
حي العامل----------------21
حي الجامعة---------------22
حي الجهاد----------------20
حي الخضراء---------------17
حي العامل-----------------7
حي العدل----------------- 18
حي الفرات----------------8
سبع البور -----------------18
شارع حيفا-----------------4
كرادة مريم----------------12
سكنة جانب الرصافة --------10
محافظة بابل---------------1
محافظة المثنى------------- 1
محافظة ذي قار------------ -1
الشفاء: 790.. الوفيات: 5