الزراعة النيابية تدعو الى منع دخول المحاصيل المستوردة

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب سلام الشمري، الخميس، أن أغلب منافذ إقليم كردستان لا تخضع الى التعليمات الاتحادية، فيما دعا الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية إلى منع دخول المحاصيل المستوردة.



وقال الشمري في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "دخول المحاصيل الزراعية عبر المنافذ الحدودية بشكل غير رسمي أضر بالقطاع الزراعي والمنتج المحلي بشكل عام، وهناك عدة قوانين صدرت من مجلس النواب لحماية المنتج المحلي لكن الوزارات المختصة لم تمتثل وهناك انفلات في الحدود ودخول مواد لضرب المنتج الزراعي المحلي".

ودعا الشنري الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية إلى "اخذ دورها الحقيقي لمنع دخول المستورد الذي ينافس المنتج المحلي، حفاظاً على الواقع الزراعي"، مشيراً إلى أن "مزارع الطماطم في قضاء الزبير لمحافظة البصرة أعلنت عن استعدادها لتجهيز جميع محافظات العراق، ونستغرب من دخول شاحنات كثيرة من محصول الطماطم لجعل العراق مستورد وليس مصدراً".

وتابع الشمري أن "هناك منتوجات تدخل عبر إقليم كردستان بعضها بصورة رسمية والأخرى غير رسمية، واغلب منافذ الإقليم لا تخضع الى التعليمات الاتحادية "، مشدداً على "ضرورة وضع حد لذلك وتسليم المنافذ الى الحكومة الاتحادية لتكون الحدود مسيطرا عليها للمضي بقطاع زراعي حقيقي".