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فلاح حسن: تركيزي مع الزوراء​ ولا يشغلني من سيقود الاولمبية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-18 | 15:35

فلاح حسن: تركيزي مع الزوراء​ ولا يشغلني من سيقود الاولمبية

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أكد رئيس نادي الزوراء الرياضي فلاح حسن، الخميس، أنه لا يشغله من سيقود اللجنة الاولمبية.
وقال حسن في حديث لـ الخليج 365، إن "الزوراء في وضع مستقر والمنافسة على الصدارة هدفنا الرئيسي، لدينا ثقة عالية بالجهاز الفني واللاعبين، والادارة تسعى جاهدة لتوفير متطلبات نجاحهم".

واضاف "أما بخصوص ترشحي للجنة الاولمبية، فأعتقد بأن الحركة الاولمبية تحتاج الى تفعيل ادوات نجاحها بعد تشريع قانوني اللجنة الاولمبية والاتحادات مما يحملنا مسؤولية تعزيز وتقوية دورها المستقبلي والعمل بروح الفريق الواحد المتجانس بعد ان عصفت رياح التناحر في المراحل السابقة".


واكد حسن بالقول، "لا يشغلني من يتولى مسؤولية رئاسة اللجنة الاولمبية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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