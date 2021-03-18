انت الان تتابع خبر نائب يكشف عن اتفاق نهائي بشأن الموازنة وقانون المحكمة الاتحادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب عن كتلة بدر البرلمانية عدي شعلان ابو الجون، الخميس، أن يوم غد الجمعة سيتم عقد جلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة، فيما اشار الى الاتفاق على صيغة تتعلق بتمرير قانون المحكمة الاتحادية اليوم.

