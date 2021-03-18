الحريري: لا بدّ من تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، الخميس، ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.

وقال الحريري في كلمة له بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون "تكلمت مع الرئيس بشأن حكومة من 18 وزيرا واختصاصيين لوقف الانهيار".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على لقاء جديد الاثنين مع رئيس الجمهورية بشأن الحكومة"، معرباً عن أمله "إعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان".



وشدد الحريري بالقول "لا بدّ من تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، دعا امس الاربعاء، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للتنحي عن تأليف الحكومة في حال وجد نفسه عاجزا عن ذلك، وفسح المجال أمام الآخرين القادرين.