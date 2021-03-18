انت الان تتابع خبر نائب يوضح نقطة الخلاف الأساس في قانون المحكمة الاتحادية ويتحدث عن 'خيار اسلم' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد عضو مجلس النواب احمد الجبوري، اليوم الخميس، ان النقطة الخلافية الاساس في قانون المحكمة الاتحادية هي اقحام الدين في محكمة تنظر في قرارات سياسية، فيما اشار الى ان الخيار الأسلم في هذه المرحلة هو تعديل القانون النافذ رقم 30 لسنة 2005 وان يتم تشكيل محكمة مؤقتة لعامين.

