انت الان تتابع خبر نائب يستغرب رفع السيطرات في الكرخ دون الرصافة ويوجه دعوة الى قائد عمليات بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

استغرب رئيس كتلة سائرون البرلمانية في محافظة بغداد صباح العكيلي، اليوم الخميس، رفع السيطرات في مناطق الكرخ دون الرصافة، داعيا الى رفع السيطرات غير المهمة والتي تسببت للمناطق بالكثير من الازدحامات.

