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الشرطة المجتمعية تعيد فتاة هاربة الى ذويها

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشرطة المجتمعية في بيان تلقته "الخليج 365" ان مفارزها تمكنت من اعادة الفتاة بعد أن هربت من اسرتها بفعل التعنيف اللفظي والجسدي الذي تعرضت له.

وفي الأثناء قدمت الشرطة المجتمعية الدعم النفسي والمعنوي للفتاة، كما قامت بتسليمها لذويها بعد أن أخذت عليهم تعهدا أصوليا بعدم التعرض لها مستقبلا.


كما أنها ستنظم زيارات دورية لمنزل الفتاة للوقوف على أحوالها وطرق التعامل معها.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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