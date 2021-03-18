انت الان تتابع خبر مفارز شرطة بغداد تلقي القبض على متهمين ومخالفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينت القيادة في بيان تلقته "الخليج 365" إن مفارز شرطة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة ألقت القبض على ( 14) متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى، فضلا عن ضبط (٢٥) مخالفا وعجلة مخالفة للتعليمات والقواعد.



وفي هذه الأثناء تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية من ضبط عجلتين تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد .