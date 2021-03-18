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مفارز شرطة بغداد تلقي القبض على متهمين ومخالفين

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بغداد - ياسين صفوان - وبينت القيادة في بيان تلقته "الخليج 365" إن مفارز شرطة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة ألقت القبض على ( 14) متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى، فضلا عن ضبط (٢٥) مخالفا وعجلة مخالفة للتعليمات والقواعد.

وفي هذه الأثناء تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية من ضبط عجلتين تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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