انت الان تتابع خبر بالوثائق: التربية تعلن جداول البث المباشر الخاصة بالمرحلتين الابتدائية والثانوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، جداول البث المباشر الخاصة بالمرحلة الابتدائية والثانوية خلال فترة امتحانات نصف السنة والكورس الاول.