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انت الان تتابع خبر بالوثائق: التربية تعلن جداول البث المباشر الخاصة بالمرحلتين الابتدائية والثانوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، جداول البث المباشر الخاصة بالمرحلة الابتدائية والثانوية خلال فترة امتحانات نصف السنة والكورس الاول.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تدعو التلاميذ والطلبة الأعزاء الى استثمار هذه الخطوة ومتابعة الدروس لتحقيق اعلى نسب النجاح"، مبينة ان "الاجراء يأتي ضمن مشروع التلفزيون التربوي مدرستي".
وفيما يلي جدول البث المباشر: