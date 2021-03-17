انت الان تتابع خبر بالأرقام.. صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 840 موزعة كالآتي:
ابو دشير ----------------23 التراث-------------------5
الحارثية------------------8
الحرية------------------49
الخطيب -----------------16
الدورة-------------------41
الدولعي -----------------16
الرحمانية ----------------21
السيدية----------------- 17
الشالجية ----------------11
الشعلة------------------ 59
الصالحية----------------- 3
الطارمية -----------------12
الطوبجي----------------- 11
العامرية------------------ 17
العطيفية----------------- 15
العلاوي ------------------6
الغزالية ------------------41
القادسية----------------- 11
الكاظمية---------------- 79
اللطيفية----------------- 12
المحمودية--------------34
المعالف -----------------6
المنصور ----------------30
الوشاش -----------------21
اليرموك ----------------28
اليوسفية----------------10
جكوك------------------7
حي الجامعة-------------21
حي الجهاد--------------28
حي الخضراء-------------9
حي العامل--------------21
حي العدل ---------------22
حي الفرات---------------4
سجن التاجي-------------2
سويب-------------------8
شارع حيفا---------------4
ناحية الرشيد-------------9
سكنة جانب الرصافة-------1
محافظة واسط------------1
محافظة الديوانية---------2
محافظة النجف -----------1
ابو دشير ----------------23
ابو غريب ---------------35
الاسكان------------------5
الاعلام------------------15
البياع-------------------22
التاجي------------------21
الحارثية------------------8
الحرية------------------49
الخطيب -----------------16
الدورة-------------------41
الدولعي -----------------16
الرحمانية ----------------21
السيدية----------------- 17
الشالجية ----------------11
الشعلة------------------ 59
الصالحية----------------- 3
الطارمية -----------------12
الطوبجي----------------- 11
العامرية------------------ 17
العطيفية----------------- 15
العلاوي ------------------6
الغزالية ------------------41
القادسية----------------- 11
الكاظمية---------------- 79
اللطيفية----------------- 12
المحمودية--------------34
المعالف -----------------6
المنصور ----------------30
الوشاش -----------------21
اليرموك ----------------28
اليوسفية----------------10
جكوك------------------7
حي الجامعة-------------21
حي الجهاد--------------28
حي الخضراء-------------9
حي العامل--------------21
حي العدل ---------------22
حي الفرات---------------4
سجن التاجي-------------2
سويب-------------------8
شارع حيفا---------------4
ناحية الرشيد-------------9
سكنة جانب الرصافة-------1
محافظة واسط------------1
محافظة الديوانية---------2
محافظة النجف -----------1
الشفاء: 503.. الوفيات: 3