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خبير اقتصادي: اموال العراق المنهوبة اكثر من 300 مليار دولار

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بغداد - ياسين صفوان - اكد المحلل والخبير الاقتصادي همام الشماع، اليوم الاربعاء، العراق قادر على استعادة أمواله المنهوبة شريطة توفر الإرادة السياسية.
وقال الشماع خلال حديثه لنشرة اخبار السومرية، انه "بالامكان استرداد الاموال اذا ما كان هناك ارادة سياسية حقيقية وكوادر قانونية ومالية قادرة على العمل على استردادها".

وبين، انه "من الصعب معرفة حجم الاموال المنهوبة بالتحديد ولكن هناك تقديرات تشير الى ان حجمها بحدود 300 مليار دولار وقد تكون اكثر من ذلك لان السراق قد استثمرو تلك الاموال في عقارات او مشاريع اخرى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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