خلال يوم.. تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة بكورونا في دولة أوروبية

وقالت الوزارة إنه تم إجراء حوالي 369084 اختبارا لكوفيد-19 في اليوم الماضي مقارنة بـ369375 في اليوم السابق.

كما ارتفع عدد المصابين الذين أدخلوا إلى المستشفى إلى 26517، بالمقارنة مع 26098 في اليوم السابق.



وسجلت إيطاليا 103432 وفاة بالفيروس منذ فبراير 2020، في ثانية أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم، فيما معدل الإصابات وصل إلى 3.28 مليون حالة.