رئيس الجمهورية يكشف عن مدونة قانونية لاسترداد الاموال المنهوبة من العراق

بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان الرئاسة بصدد طرح مدونة قانونية لوضع اليات لاسترداد الاموال المنهوبة من العراق.

صالح قال في مقابلة تلفزيونية تابعتها الخليج 365، ان "رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الاخيرة على المدونة القانونية"، مشيرا الى ان "الرئاسة تتداول بشأنها مع البرلمان لمعرفة مصير الاموال المنهوبة التي ربما ذهبت لاستثمارات في الخارج".



واضاف ان "ملف الفساد ملف خطير وضخم وهو بحاجة الى معالجات اوسع واعمق"، مشددا بالقول على ان "ضرب الفساد المالي اساسي لاستتباب الامن".

ولفت الى انه "ومع كل هذه التحديات فهناك اجراءات ومحاكم في العراق عملت على الحكم بقضايا مهمة بالفساد".

