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محافظ ذي قار يستقبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته"الخليج 365"، انه استقبل صباح اليوم وزيرالعمل والشؤون الاجتماعية وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للأطلاع على الواقع الخدمي في محافظة ذي قار.

واضاف البيان ان الزيارة تسهم في تسهيل معاملات الضمان الاجتماعي لكافة الشرائح التي ينص عليها قانون هيئة الحماية الاجتماعية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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