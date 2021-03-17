قرغيزستان تعيد عشرات من أبناء الجهاديين من العراق

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





بشكيك, قرغيزستان: أعيد العشرات من أطفال الجهاديين الثلاثاء إلى قرغيزستان من العراق، في أول عملية من نوعها ينفذها هذا البلد الذي غادر مئات منه للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون أطفالا يحملون بالونات وألعابا أثناء نزولهم من طائرة في مطار بيشكيك، عاصمة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن 79 طفلا ولدوا لأبوين قرغيزيين أعيدوا إلى البلاد "بموافقة أمهاتهم اللواتي بقين في العراق"، مضيفة أن أجهزة الدولة ستعمل على "إعادة تأهيلهم ودمجهم إجتماعيا ليصار تسليمهم إلى أقاربهم".

سُجنت الكثير من النساء من بلدان في آسيا الوسطى في سوريا والعراق لارتباطهن بالتنظيمات الإسلامية المتطرفة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية. ولقي أزواج معظمهن حتفهم في القتال.

وقرغيزستان هي الدولة الرابعة في آسيا الوسطى التي تجري عملية إعادة من العراق أو سوريا، بعد كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان. فقد غادر آلاف الأشخاص من هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيمات أخرى.

ولم تعترف تركمانستان وهي من أكثر دول العالم استبدادًا وانعزالًا بتوجه أي من أبنائها للانضمام إلى التنظيمات المتطرفة. بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا واجه الكثير من الدول معضلة إعادة المعتقلين وعائلاتهم.