قرغيزستان تعيد عشرات أبناء مسلحي 'التنظيمات الإرهابية' من العراق

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قرغيزستان ، الثلاثاء، عن اعادة العشرات من أبناء مسلحي "التنظيمات الإرهابية" من العراق.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن "79 طفلا ولدوا لأبوين قرغيزيين، أعيدوا إلى البلاد بموافقة أمهاتهم اللواتي بقين في العراق"، مضيفة أن "أجهزة الدولة ستعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا ليصار إلى تسليمهم لذويهم".



وقرغيزستان هي الدولة الرابعة في آسيا الوسطى التي تجري عملية من هذا النوع بعد كازاخستان، وأوزبكستان وطاجيكستان.