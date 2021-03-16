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الكاظمي يوجه بنقل جثمان 'كمال مظهر أحمد' من ألمانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بنقل جثمان المؤرخ والعلامة العراقي "كمال مظهر أحمد" من ألمانيا إلى العراق.
وقال الكاظمي في بيان تعزية، "رحل عن عالمنا اليوم المؤرخ والعلامة العراقي الدكتور كمال مظهر أحمد، بعد صراع طويل مع المرض، وبرحيله يكون العراق قد فقد علمًا بارزًا من أعلام الفكر والثقافة والتاريخ".

وأضاف "لقد حفلت سيرة الراحل بالمنجزات الأكاديمية، وبالعطاء الثر الغزير في مجال بحثه، كما ترك إرثًا غنيًا من البحوث والكتب والدراسات التي أغنت الحياة الفكرية العراقية، فضلًا عن إشرافه وتدريسه لعشرات الأكاديميين والرسائل الجامعية".

ووجه الكاظمي بأن "تتكفل الجهات الحكومية الرسمية العراقية نقل جثمان الراحل من ألمانيا الى مثواه الأخير في وطنه العراق".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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