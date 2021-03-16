انت الان تتابع خبر المالكي عن مجزرة حلبجة: لا تختلف عن الجرائم المرتكبة في الجنوب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكد زعيم اتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، ان مجزرة حلبجة لا تختلف عن جرائم المقابر الجماعية في الجنوب.