انت الان تتابع خبر المالكي عن مجزرة حلبجة: لا تختلف عن الجرائم المرتكبة في الجنوب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكد زعيم اتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، ان مجزرة حلبجة لا تختلف عن جرائم المقابر الجماعية في الجنوب.
وقال المالكي في تغريدة على حسابه في "تويتر" تابعتها الخليج 365، إن "مجزرة حلبچة جريمة القتل الجماعي التي ارتكبها نظام صدام المجرم بحق شعبنا العراقي في كردستان، هذه الجريمة النكراء لا تختلف عن جرائم المقابر الجماعية في الجنوب".
وأشار إلى ضرورة "إحياء ذكرى تلك الجرائم لتذكير أبناء شعبنا والأجيال القادمة بجرائم البعث الفاشي".
وأشار إلى ضرورة "إحياء ذكرى تلك الجرائم لتذكير أبناء شعبنا والأجيال القادمة بجرائم البعث الفاشي".