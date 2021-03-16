الحلبوسي يستذكر فاجعة حلبجة ويدعو لتظافر الجهود في مواجهة التحديات

وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها الخليج 365، إنه "في الذكرى الـ 33 لفاجعة حلبچة التي ستبقى جرحاً غائراً في ضمير الإنسانية، نؤكد تضامننا مع ذوي الضحايا ووقوفنا إلى جانب مظلومية وتضحيات أهلها".

ودعا بهذه المناسبة إلى "توحيد جهود الجميع لمواجهة التحديات من أجل المستقبل".

