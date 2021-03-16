انت الان تتابع خبر الحلبوسي يستذكر فاجعة حلبجة ويدعو لتظافر الجهود في مواجهة التحديات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، فاجعة حلبچة، فيما دعا إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات من أجل المستقبل.
وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها الخليج 365، إنه "في الذكرى الـ 33 لفاجعة حلبچة التي ستبقى جرحاً غائراً في ضمير الإنسانية، نؤكد تضامننا مع ذوي الضحايا ووقوفنا إلى جانب مظلومية وتضحيات أهلها".
ودعا بهذه المناسبة إلى "توحيد جهود الجميع لمواجهة التحديات من أجل المستقبل".
ودعا بهذه المناسبة إلى "توحيد جهود الجميع لمواجهة التحديات من أجل المستقبل".