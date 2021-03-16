انت الان تتابع خبر سفير ايران في بغداد يبحث التفاهمات المشتركة مع القضاء العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام المجلس في بيان تلقته "الخليج 365" ان رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل سفير جمهورية ايران الاسلامية في العراق ايرج مسجدي.

واضاف البيان ان مسجدي بحث مع زيدان سبل تفعيل التفاهمات التي تم مناقشتها خلال زيارة رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية ابراهيم رئيسي.

