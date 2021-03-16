خرائط 'غوغل إيرث' الجديدة.. تتيح العودة بالزمن واكتشاف أماكن من الماضي

بغداد - ياسين صفوان - يطور تطبيق " Google Earth Pro" ميزة جديدة تتيح للمستخدم العودة بالزمن إلى الوراء والتحقق من صور الأقمار الصناعية القديمة من السنوات الماضية.

ويتيح استخدأم إصدار سطح المكتب من التطبيق (ليس إصدار الويب بل التطبيق المكتبي على الحاسب)، ميزات لا تتيحها التطبيقات الأخرى المماثلة على الويب أو الجوال. وقد تم تصميم التطبيق ليصبح متجاوبا مع كل من متصفحات الويب وأجهزة "أندرويد" و "آي أو إس".

وبحسب ما نشره، أرول رايت، المتخصص في مجال التكنولوجيا، على موقع xda-developers.com فإن الميزة حاليا متاحة داخل التطبيق كـ "تفضيل تجريبي"، مخفي بعيدا. وذكر أنه لا توجد طريقة سهلة يمكن للمستخدم العادي الوصول إليها حاليًا، ولكن إذا كنت حريصا حقا على تجربتها وكان لديك هاتف بصلاحيات "رووت" root، فيمكنك محاولة تبديل قائمة التفضيلات التجريبية عن طريق تعديل ملف تفضيلات التطبيق يدويًا باستخدام مستكشف الجذر "رووت" أو تطبيق تحرير التفضيلات، أو عن طريق محاولة استخدام بعض أوامر "تيرمكس" Termux.

وكشف رايت أنه تمكن من عرض صور جوية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، على الأقل في حالة سان فرانسيسكو. كما أن لديه ميزة "تايم لابس"timelapse الرائعة التي توضح كيف تطورت المنطقة وتغيرت على مر السنين، بالنظر إلى الوراء من خلال الصور الجوية.