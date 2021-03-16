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انت الان تتابع خبر خرائط 'غوغل إيرث' الجديدة.. تتيح العودة بالزمن واكتشاف أماكن من الماضي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - يطور تطبيق " Google Earth Pro" ميزة جديدة تتيح للمستخدم العودة بالزمن إلى الوراء والتحقق من صور الأقمار الصناعية القديمة من السنوات الماضية.
وقد تم تصميم التطبيق ليصبح متجاوبا مع كل من متصفحات الويب وأجهزة "أندرويد" و "آي أو إس".
وذكر أنه لا توجد طريقة سهلة يمكن للمستخدم العادي الوصول إليها حاليًا، ولكن إذا كنت حريصا حقا على تجربتها وكان لديك هاتف بصلاحيات "رووت" root، فيمكنك محاولة تبديل قائمة التفضيلات التجريبية عن طريق تعديل ملف تفضيلات التطبيق يدويًا باستخدام مستكشف الجذر "رووت" أو تطبيق تحرير التفضيلات، أو عن طريق محاولة استخدام بعض أوامر "تيرمكس" Termux.
وكشف رايت أنه تمكن من عرض صور جوية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، على الأقل في حالة سان فرانسيسكو. كما أن لديه ميزة "تايم لابس"timelapse الرائعة التي توضح كيف تطورت المنطقة وتغيرت على مر السنين، بالنظر إلى الوراء من خلال الصور الجوية.
ولفت إلى أن الافتقار للصور ليس خطأ التطبيق لأنه يعرض فقط أي صور يخزنها "غوغل"على خوادمه.
وذكر أنه ليس من الواضح متى ستطرح هذه الميزة على التطبيق رسميًا، متوقعا أن يستغرق الأمر بعض الوقت.