انت الان تتابع خبر نائب: لا اتفاق حتى اللحظة بشان حصة الاقليم في الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية حامد الموسوي، ان هنالك محاولات من قبل القوى الكردية حكومة اقليم كردستان لفرض ارادتها على الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بمطالبها في الموازنة، فيما اشار الى انه لا يوجد حتى اللحظة اي اتفاق نهائي بشأن حصة الاقليم بالموازنة.

