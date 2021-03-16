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نائب: لا اتفاق حتى اللحظة بشان حصة الاقليم في الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية حامد الموسوي، ان هنالك محاولات من قبل القوى الكردية حكومة اقليم كردستان لفرض ارادتها على الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بمطالبها في الموازنة، فيما اشار الى انه لا يوجد حتى اللحظة اي اتفاق نهائي بشأن حصة الاقليم بالموازنة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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