شرطة نفط الوسط تلقي القبض على متهم وتضبط عجلته في كربلاء

بغداد - ياسين صفوان - اعنلت مديرية شرطة نفط كربلاء، القبض متهم وضبط عجلته كونها تحمل مخزون نفطي غير رسمي في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن" عملية إلقاء القبض على المتهم جاءت من خلال معلومات دقيقة"، مشيرة إلى قيام مفرزة تابعة لمركز شرطة نفط كربلاء، واستخبارات المركز وخلال كمين محكم من إلقاء القبض على المتهم وضبط عجلته وإيداعه التوقيف تمهيدا لاكمال الإجراءات القانونية وعرضه على قاضي التحقيق المختص وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".