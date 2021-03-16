انت الان تتابع خبر البنك المركزي يقرر الاشراف على عمل مصرف حكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بيان للبنك المركزي ورد لـ"الخليج 365" ذكر انه في اطار برنامج الاصلاح المصرفي الذي باشر بتنفيذه ومن اجل النهوض بواقع القطاع المصرفي الحكومي.

قرر البنك المركزي الشروع بعدد من الاجراءات التقويمية في المصارف الحكومية، وسيتم في هذا السياق المباشرة "بالاشراف الكامل على عمل المصرف الزراعي التعاوني.



وسيتضمن الإشراف خطة التأهيل والتقويم لعمليات المصرف كافة بما ينسجم ودوره المنشود في التنمية الاقتصادية.