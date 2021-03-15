الصحة ترهن رفع الحظر بمستجدات الموقف الوبائي وتؤكد: منع آلاف الإصابات

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "الاجراءات الصحية المقررة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رغم عدم تطبيقها بالشكل الصحيح، إلا أنها احتوت نسبيا اعداد الاصابات بكورونا"، مبينا أن "هذه الاجراءات رغم عدم تطبيقها بالشكل المثالي الذي ارادته وزارة الصحة قد ساهمت بمنع آلاف الاصابات".وأضاف البدر، أن "وزارة الصحة مازالت تطالب بتطبيق هذه الاجراءات بجد اكبر وصرامة ومتابعة من الجهات الحكومية وغيرها".

وتابع "سيكون هناك تقييما للموقف الوبائي قبل يوم الـ22 من الشهر الحالي، ويرفع للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، موضحا أن "رفع الحظر متوقف على المستجدات والقرار النهائي للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وعن نسبة المتقدمين للقاح كورونا، أعرب البدر عن أمله بأن "تكون هناك نسبة اكبر للمواطنين المتقدمين على اللقاح من خلال التقديم الالكتروني والمراجعة المباشرة"، لافتا الى أن "الوزارة أكدت على التقديم عبر الرابط الالكتروني باللغتين العربية والكردية".