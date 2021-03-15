انت الان تتابع خبر صالح يستذكر جريمة حلبجة ويدعو لانصاف الضحايا وإعادة الاعمار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استذكر رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، جريمة حلبجة التي ارتكبها النظام البائد، فيما دعا لانصاف الضحايا وإعادة الاعمار.
وقال صالح في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إن "الجرح الغائر في وجداننا، تتجسدُ فيها معاناة الشعب الكردي ونضاله لنيل الحرية حتى اضحت رمزاً للتضحية".
وأضاف "نستذكر الجريمة النكراء التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق أهلها الآمنين، بحق العراقيين والانسانية".
وشدد على ضرورة "انصاف الضحايا وإعادة الاعمار والتكاتف لمنع عودة الاستبداد، وذلك اعظم تقدير لشهدائها".
وأضاف "نستذكر الجريمة النكراء التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق أهلها الآمنين، بحق العراقيين والانسانية".
وشدد على ضرورة "انصاف الضحايا وإعادة الاعمار والتكاتف لمنع عودة الاستبداد، وذلك اعظم تقدير لشهدائها".