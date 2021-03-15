صالح يستذكر جريمة حلبجة ويدعو لانصاف الضحايا وإعادة الاعمار

وقال صالح في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إن "الجرح الغائر في وجداننا، تتجسدُ فيها معاناة الشعب الكردي ونضاله لنيل الحرية حتى اضحت رمزاً للتضحية".

بغداد - ياسين صفوان - استذكر رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، جريمة حلبجة التي ارتكبها النظام البائد، فيما دعا لانصاف الضحايا وإعادة الاعمار.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012