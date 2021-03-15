العراق يسهل مرور مساعدات إيرانية إلى لبنان

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الجمارك العامة، اليوم الاثنين، تسهيل مرور مساعدات إيرانية إلى لبنان.

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "كوادرها قامت بتسهيل مرور (10) صهاريج محملة بمادة البنزين قادمة من الجمهورية الاسلامية الايرانية كمساعدات الى دولة لبنان الشقيق عبر كمرك القائم الحدودي".



ومن جانب اخر، اعلنت الهيئة "إعادة اصدار شاحنتين محملتين بمادة ( المنظفات + الكمامات ) الى الجانب السوري في المركز المذكور كونها مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد".

