مجلس النواب يؤجل عقد جلسته الى السابعة مساء اليوم

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل انعقاد جلسته الى الساعة السابعة من مساء اليوم.

مراسل السومرية قال، ان "التأجيل جاء بسبب استمرار الخلاف على عدد من بنود قانون المحكمة الاتحادية" ، مشيرا الى ان "نصاب الجلسة لم يكتمل ما دفع رئاسة البرلمان الى تأجيل عقدها الى السابعة مساء بغية التوصل الى اتفاق سياسي".

هذا وكان من المقرر انت تعقد جلسة البرلمان في الـ 11 من صباح اليوم.

