بالفيديو..الخفاجي يكشف مهمة الوفد الامني في سنجار

وقال الخفاجي في تصريح لـ"الخليج 365" ان الزيارة جاءت على خلفية الاعتداء الارهابي الاخير الذي استهدف القطعات العسكرية المكلفة بحماية الحدود مع سوريا.

واضاف ان الزيارة مهمة جدا سيما وانها تمثل القيادات الامنية العليا في البلاد التي تهتم بمتابعة الملف الامني وخاصة ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية سنجار حيث تم الاجتماع مع اهالي سنجار وابدو تاكيدهم على تفعيل الاتفاق والعمل على انجاحه كما تم نقل مطالبهم الى الحكومة الاتحادية.



مشيرا الى ان القيادة عازمة على تطبيق اتفاقية سنجار بالشكل الامثل وبما يضمن مصلحة البلاد وفرض الامن والاستقرار.