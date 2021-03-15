انت الان تتابع خبر اجتماع امني يتعلق بالانتخابات في مقر قيادة عمليات كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية في بيان تلقته "الخليج 365" ان اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عقدت اجتماعها برئاسة الفريق الركن كريم التميمي نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بحضور عضو مجلس المفوضين القاضي عامر موسى ومدير مكتب كربلاء السيد علي عبد الأمير الحديدي ونائب رئيس اللجنة الفرعية قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني وعدد من مدراء الدوائر الأمنية والدوائر الحكومية في المحافظة يوم الخميس الماضي.وبحسب البيان فقد تم التباحث حول جميع التحضيرات الأمنية التي تقوم بها اللجنة الأمنية الفرعية بالتنسيق مع المفوضية واللجنة الأمنية العليا الرئيسية.حيث أكد نائب رئيس اللجنة على ضرورة تقييم الخطط الأمنية المنفذة على ارض الواقع والاطلاع على مجمل التقارير الأمنية التي تنفذها.

واكد البيان على اهمية تقييم الخطط الموضوعة والاهتمام بتنفيذها ومساندة المفوضية في مهامها من خلال مرحلة تحديث سجل الناخبين وتوزيع البطاقة الانتخابية وصولا الى يوم الاقتراع وكذلك حماية الناخب بالدرجة الأولى والاهتمام بحراسة المكتب والمخازن لاحتوائها على مواد حساسة وايضا حماية مراكز التسجيل والفرق الجوالة.



تفقدت اللجنة مقر مكتب كربلاء الانتخابي ومقر مخزن المفوضية وبعض من مراكز التسجيل للاطلاع على مدى توفير الحماية لهذه المقرات من قبل الأجهزة الأمنية.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن جهود المفوضية الساعية لتوفير الأجواء الأمنية المناسبة لجميع الناخبين في يوم الاقتراع.

