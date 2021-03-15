انت الان تتابع خبر المباشرة برفع سيطرتين جديدتين وسط العاصمة بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق الركن محمد حميد البياتي، اليوم الاثنين، ان الجهد الفني سيباشر برفع سيطرتين وسط العاصمة بغداد.
البياتي قال في تصريح خاص للسومرية نيوز، انه "الجهد الفني سيباشر اعتبارا من الساعه ٣ عصر اليوم برفع سيطرة مدخل حي الخضراء وسيطرة القادسية مجاور جامع بلال وسط بغداد".
واضاف ان ذلك يأتي، "استكمالا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة برفع السيطرات وتحويلها الى مرابطات لتخفيف الزحم المروري وتذليل صعوبة تنقل المواطنين".
واضاف ان ذلك يأتي، "استكمالا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة برفع السيطرات وتحويلها الى مرابطات لتخفيف الزحم المروري وتذليل صعوبة تنقل المواطنين".