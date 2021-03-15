المباشرة برفع سيطرتين جديدتين وسط العاصمة بغداد

البياتي قال في تصريح خاص للسومرية نيوز، انه "الجهد الفني سيباشر اعتبارا من الساعه ٣ عصر اليوم برفع سيطرة مدخل حي الخضراء وسيطرة القادسية مجاور جامع بلال وسط بغداد".

واضاف ان ذلك يأتي، "استكمالا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة برفع السيطرات وتحويلها الى مرابطات لتخفيف الزحم المروري وتذليل صعوبة تنقل المواطنين".

