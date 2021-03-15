انت الان تتابع خبر ترتيب العراق اليومي في الموقف الوبائي العالمي لاصابات ووفيات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء العراق بالمرتبة ٢٥ عالميا في الاصابات الجديدة ليوم ١٤ اذار بعد تسجيل ٣٨٦٦ اصابة ، فيما تقدمت عليه ٢٤ دولة، منها:

فرنسا ٢٦٣٤٣ اصابة

ايطاليا ٢١٣١٥ اصابة

البرازيل ٤٤١٢٠ اصابة

الاردن ٨٠٥٤ اصابة



وتركيا. ١٣٣٧٨ اصابةوايران ٧٥٩٣ اصابة

اما الوفيات الجديدة ليوم ١٤ اذار فقد سجل العراق ٣٢ وفاة وترتيبه عالميا ٣٢ تتقدمه ٣١ دولة، ومنها:

البرازيل ١١١١ وفاة

روسيا ٣٩٥ وفاة

ايطاليا. ٢٦٤ وفاة

مصر ٤٤ وفاة

ولبنان ٤٦ وفاة

والاردن ٦١ وفاة

وايران ٨٨ وفاة

وتركيا. ٦٨ وفاة

ليصبح معدل الاصابات لكل مليون حتى يوم ١٤ اذار في العراق هو ١٨٥٦٠ وترتيبه ٩٢ عالميا تتقدمه ٩١ دولة منها:



البرازيل ٥٣٧٥٧ لكل مليونفرنسا ٦٢٢٨٢ لكل مليونايطاليا ٥٣٣٦٤ لكل مليونتونس ٢٠٣١٤ لكل مليونايران ٢٠٦١٥ لكل مليونليبيا. ٢٠٩٠٣ لكل مليونعمان ٢٨٢٦٠ لكل مليونتركيا ٣٣٨٨٦ لكل مليونالامارات. ٤٢٧٥١ لكل مليونالاردن ٤٦٤٣٣ لكل مليونالكويت ٤٨٥٦١ لكل مليونقطر ٦٠٦٣٥ لكل مليونلبنان ٦١٥٠١ لكل مليون

بينما جاء معدل الوفيات في العراق ولغاية ١٤ اذار هو ٣٣٧ لكل مليون وترتيب العراق عالميا ٧٧ تتقدمه ٧٦ دولة ومنها:

البرازيل ١٣٠٣ لكل مليون

فرنسا ١٣٨٣ لكل مليون

ايطاليا ١٦٩١ لكل مليون

ليبيا. ٣٤٤ لكل مليون

تركيا. ٣٤٧ لكل مليون

الاردن. ٥٢٠ لكل مليون

تونس ٧٠٥ لكل مليون

ايران ٧٢٣ لكل مليون

لبنان ٧٩١ لكل مليون

