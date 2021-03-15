انت الان تتابع خبر بالفيديو اول تغريدة في تويتر معروضة للبيع في مزاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1- مؤسس تويتر يقوم بعرض اول تغريدة غرد بها للبيع في مزاد

2- انستغرام تطلق ميزة اضافة موسيقى او اغنية على الصور و الفيديوهات في الستوري

3- روسيا تقاضي فيسبوك و تويتر لعدم قيامهم بحذف منشورات تحرض الاطفال على المشاركة بالاحتجاجات

4- القيمة السوقية للبيتكوين الرقمية يتجاوز التريليون دولار

5- الجيش الامريكي يقوم بتطوير نظارات تسمح للقوات بالرؤية من خلال الجدران الصلبة و في الظلام

6- شركة ابل تعلن البدء بانتاج ايفون 12 في الهند حيث يكون مخصص للبيع المحلي

7- فيسبوك يعلن عن اطلاق انستغرام لايت بحجم 2 ميغابايت