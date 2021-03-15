انت الان تتابع خبر بالفيديو مراقبون: حظوظ الاحزاب الجديدة ضعيفة امام الاحزاب الكبيرة في الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد مضي ما يقارب الثلاثة أشهر على وصوله إلى مجلس النواب من الحكومة، وبحسب تصريحات لنواب فإن القانون لن يرى النور في الجلسة البرلمانية المرتقبة.

مع كثرة الاحزاب الجديدة التي تسعى لخوض غمار المارثون الانتخابي المرتقب يتحدث كثيرون عن حظوظ ضعيفة لتلك الاحزاب في منافسة نظيراتها التي تعمقت جذورها بالسلطة بينما يبرز راي يقول ان بعض تلك الاحزاب هي نتاج انشطارات بعض القوى الكبيرة على نفسها.



يسعى الجميع للبقاء في المشهد, من خلال عملية انتخابية حدد تشرين الاول المقبل موعداً لها, ويبدو ان طبيعة الماراثون الانتخابي مختلفاً هذه المرة مع وجود العديد من الاحزاب حديثة النشأة التي تسعى لمنافسة نظيراتها التي لها ركائزها الثابتة في العملية السياسية ويؤكد مراقبون انه لا حظوظ كبيرة لتلك القوى الناشئة بتحقيق مبتغاها لضعف قواعدها.

وبالحديث عن العدد الكبير للاحزاب التي تعتزم المشاركة في الانتخابات المبكرة, يعزو البعض ذلك الى انشطارات بعض الاحزاب على نفسها بغية تحقيق مغانم انتخابية وهي حالة توصف بالفشل السياسي الذي ذاقت مرارته بعض القوى لتسعى الى تبييض صفحتها من خلال احزاب بمسيات جديدة وفقاً لمختصين.