انت الان تتابع خبر وزير الداخلية عثمان الغانمي يلتقي رئيس مجلس الوزراء القطري في الدوحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بيان لوزارة الداخلية تلقت الخليج 365 نسخة منه ذكر، ان "الغانمي بحث مع نظيره القطري عدد من الموضوع ذات الاهتمام المشترك، حيث تأتي هذه الزيارة بدعوة رسمية من دولة قطر لحضور المعرض الدولي الثالث عشر للأمن الداخلي والدفاع المدني (ميليبول قطر 2021)".



واضاف البيان، "كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خاصة في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة".