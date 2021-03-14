وزير التربية: العام الدراسي مستمر مع الأخذ بنظر الاعتبار الموقف الوبائي

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الأحد، استمرار العام الدراسي مع الأخذ بنظر الاعتبار الموقف الوبائي.



وقال الدليمي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الامتحانات والعام الدراسي مستمران مع الاخذ بنظر الاعتبار الموقف الوبائي كون وزارتنا ليست الوحيدة في اقرار متى تبدأ الامتحانات وتتوقف".

وأضاف "هناك وضع صحي خطير واللجنة العليا للصحة والسلامة هي المسؤولة عن تقييم الموقف الوبائي".