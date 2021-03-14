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جدل منصب محافظ ذي قار واحتجاجات النجف.. أبرز عناوين نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد رفعها من جدول الاعمال.. المالية النيابية ترهن تمرير الموازنة بالتصويت على قانون المحكمة الإتحادية.. ووفد كردي في بغداد لحسم حصة الاقليم.
= نواب ذي قار يحددون معايير المحافظ الجديد خلال اجتماعهم مع الكاظمي،، والاخير يتعهد باختيار مرشح خلال اثنتين وسبعين ساعة.

= تجدد الاحتجاجات في النجف الأشرف للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية،، والصدامات تسفر عن اصابات في صفوف المتظاهرين.


= أحباط محاولة تسلل ارهابية من الجانب السوري،، ومطالبات بتكثيف العمليات العسكرية في المناطق الرخوة امنيا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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