انت الان تتابع خبر جدل منصب محافظ ذي قار واحتجاجات النجف.. أبرز عناوين نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد رفعها من جدول الاعمال.. المالية النيابية ترهن تمرير الموازنة بالتصويت على قانون المحكمة الإتحادية.. ووفد كردي في بغداد لحسم حصة الاقليم.
= نواب ذي قار يحددون معايير المحافظ الجديد خلال اجتماعهم مع الكاظمي،، والاخير يتعهد باختيار مرشح خلال اثنتين وسبعين ساعة.
= تجدد الاحتجاجات في النجف الأشرف للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية،، والصدامات تسفر عن اصابات في صفوف المتظاهرين.
= أحباط محاولة تسلل ارهابية من الجانب السوري،، ومطالبات بتكثيف العمليات العسكرية في المناطق الرخوة امنيا.
= تجدد الاحتجاجات في النجف الأشرف للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية،، والصدامات تسفر عن اصابات في صفوف المتظاهرين.
= أحباط محاولة تسلل ارهابية من الجانب السوري،، ومطالبات بتكثيف العمليات العسكرية في المناطق الرخوة امنيا.