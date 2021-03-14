جدل منصب محافظ ذي قار واحتجاجات النجف.. أبرز عناوين نشرة السومرية

بغداد - ياسين صفوان - = بعد رفعها من جدول الاعمال.. المالية النيابية ترهن تمرير الموازنة بالتصويت على قانون المحكمة الإتحادية.. ووفد كردي في بغداد لحسم حصة الاقليم.

محمد يوسف

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