انت الان تتابع خبر ثلاثة معايير يجب أن تتوفر في محافظ ذي قار الجديد.. ما هي؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حدد نواب محافظة ذي قار، اليوم الأحد، معايير اختيار المحافظ خلال اجتماعهم المرتقب مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال النائب عن ذي قار ستار الجابري لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الكتل السياسية ونواب محافظة ذي قار اشترطوا معايير محددة لاختيار شخصية المحافظ الجديدة".
ولفت الجابري إلى أن "المعايير هي الاستقلالية والنزاهة والمهنية".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد كلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي بمنصب محافظ ذي قار بشكل مؤقت.
ولفت الجابري إلى أن "المعايير هي الاستقلالية والنزاهة والمهنية".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد كلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي بمنصب محافظ ذي قار بشكل مؤقت.