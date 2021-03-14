ثلاثة معايير يجب أن تتوفر في محافظ ذي قار الجديد.. ما هي؟

بغداد - ياسين صفوان - حدد نواب محافظة ذي قار، اليوم الأحد، معايير اختيار المحافظ خلال اجتماعهم المرتقب مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012