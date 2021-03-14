اخبار العالم / اخبار العراق

زاخو يعمق جراحات الأنيق في ممتاز الكرة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر زاخو يعمق جراحات الأنيق في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-14 | 13:56

زاخو يعمق جراحات الأنيق في ممتاز الكرة

561 مشاهدة

حقق فريق زاخو، اليوم الأحد، الفوز على فريق الطلبة بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لدوري الكرة الممتاز.
وافتتح الفريق الكردي التسجيل في الدقيقة الـ(39) عن طريق اللاعب زياد أحمد، ليعادل بعدها الأنيق نتيجة المباراة من خلال ضربة جزاء نفذها اللاعب محمد جفال في الدقيقة الـ(48).

وحسم زاخو المباراة لصالحه في الدقيقة الـ(69) بهدف اللاعب هيليومونتيرو.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا