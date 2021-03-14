زاخو يعمق جراحات الأنيق في ممتاز الكرة

وافتتح الفريق الكردي التسجيل في الدقيقة الـ(39) عن طريق اللاعب زياد أحمد، ليعادل بعدها الأنيق نتيجة المباراة من خلال ضربة جزاء نفذها اللاعب محمد جفال في الدقيقة الـ(48).

حقق فريق زاخو، اليوم الأحد، الفوز على فريق الطلبة بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لدوري الكرة الممتاز.

محمد يوسف

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