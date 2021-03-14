انت الان تتابع خبر زاخو يعمق جراحات الأنيق في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-14 | 13:56
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حقق فريق زاخو، اليوم الأحد، الفوز على فريق الطلبة بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لدوري الكرة الممتاز.
وافتتح الفريق الكردي التسجيل في الدقيقة الـ(39) عن طريق اللاعب زياد أحمد، ليعادل بعدها الأنيق نتيجة المباراة من خلال ضربة جزاء نفذها اللاعب محمد جفال في الدقيقة الـ(48).
وحسم زاخو المباراة لصالحه في الدقيقة الـ(69) بهدف اللاعب هيليومونتيرو.
وحسم زاخو المباراة لصالحه في الدقيقة الـ(69) بهدف اللاعب هيليومونتيرو.
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