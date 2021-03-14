الكشف عن محاولات اميركية سرية للتواصل مع كوريا الشمالية

وأكد المسؤول الأميركي -الذي طلب عدم كشف هويته- لوكالة رويترز، أن "إدارة بايدن لم تتلق اي رد من كوريا الشمالية حتى الآن بشأن محاولات التواصل التي تمت".

ويثير الكشف عن المساعي الأميركية التي لم تنجح بعد، ولم يكشف عنها من قبل، تساؤلات بشأن كيفية تعامل بايدن مع التوتر المتزايد مع بيونغ يانغ بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.



وسبق أن وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الولايات المتحدة بأنها العدو الأكبر، داعيا إلى تطوير معدات بلاده العسكرية وتوسيع ترسانتها النووية.