بالارقام.. شرطة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الأمنية

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارزها في جانب الرصافة نفذت (12) أمرا للقبض، فيما نفذت مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ (26) أمرا للقبض".

وأضافت القيادة أن "مفارزها ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد ومخالفات قانونية تنوعت بين جرائم القتل، والاغتصاب، وترويج المواد المخدرة".



واشارت المديرية الى قيامها بنصب (42) سيطرة لتعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ إجراءات حظر التجوال الوقائي"، منوهة الى تمكن مفارز مديرية شؤون السيطرات من ضبط (23) مخالفا مع عجلاتهم".