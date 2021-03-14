انت الان تتابع خبر بالارقام.. شرطة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الأمنية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاحد، عن حصيلة ممارساتها الأمنية في عموم مناطق العاصمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارزها في جانب الرصافة نفذت (12) أمرا للقبض، فيما نفذت مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ (26) أمرا للقبض".
وأضافت القيادة أن "مفارزها ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد ومخالفات قانونية تنوعت بين جرائم القتل، والاغتصاب، وترويج المواد المخدرة".
واشارت المديرية الى قيامها بنصب (42) سيطرة لتعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ إجراءات حظر التجوال الوقائي"، منوهة الى تمكن مفارز مديرية شؤون السيطرات من ضبط (23) مخالفا مع عجلاتهم".
وأضافت القيادة أن "مفارزها ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد ومخالفات قانونية تنوعت بين جرائم القتل، والاغتصاب، وترويج المواد المخدرة".
واشارت المديرية الى قيامها بنصب (42) سيطرة لتعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ إجراءات حظر التجوال الوقائي"، منوهة الى تمكن مفارز مديرية شؤون السيطرات من ضبط (23) مخالفا مع عجلاتهم".