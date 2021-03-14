الصابئة يلغون احتفالاتهم في محافظة جنوبية بسبب كورونا

بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس مجلس طائفة الصابئة سامر نعيم في محافظة ذي قار، ان ابناء الطائفة الغوا مراسيم عيد الخليقة والخاصة بالتعميد بسبب فيروس كورونا .

وقال نعيم في تصريحات صحفية ان اليوم الاحد يصادف عيد الخليقة البرونايا ، الذي يعد من اهم الاعياد المندائية و يستمر لخمسة ايام احتفاءً بذكرى خلق وتكوين عوالم النور والارواح.

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واضاف ان هذا العيد فيه طقوس دينية خاصة من تعميم وثواب على الارواح الموتى، مبينا ان هذه المراسيم الغيت احترازا من اي تجمع بشري لتفادي اية اصابة بفيروس كورونا ، لافتا الى ان هذا العيد هو الرابع الذي تم توقيف كافة النشاطات الخاصة به.



واشار الى ان هذا العيد يستمر لخمسة ايام ويمكن للعوائل الطائفة ان تحتفل وتمارس طقوسها داخل المنازل.