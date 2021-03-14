وزير الداخلية يوافق على طلب اعفاء قائد شرطة ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر مسؤول، اليوم الاحد، بأن وزير الداخلية وافق على اعفاء قائد شرطة ذي قار من منصبه .

وقال مراسل الخليج 365 نقلا عن المصدر، ان "قائد شرطة ذي قار اللواء عودة سالم عبود قدم طلبا الى وزير الداخلية عثمان الغانمي لاعفائه من منصبه على خلفية التطورات الحاصلة في المحافظة، مؤكدا بان "الوزير وافق على طلب الاعفاء ."



يذكر ان محافظة ذي قار شهدت خلال الاسابيع القليلة الماضية صدامات بين متظاهرين والقوات الامنية ادت الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

