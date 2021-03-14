التربية النيابية توصي باجراء امتحانات نصف السنة خلال فترة الحظر الجزئي

وقال عضو اللجنة عباس شعيل الزاملي في تصريحات صحفية تابعتها "الخليج 365" إن اللجنة أوصت باجراء امتحانات نصف السنة والكورس الاول خلال ايام الحظر الجزئي مبينةً ان التوصية جاءت لضرورة اجراء تلك الامتحانات ومن الممكن أن تستند إليها الوزارة في المستقبل لعدم معرفة ما الذي يمكن أن تكون عليه الجائحة خلال المرحلة المقبلة.واضاف ان اجراء الامتحانات في اقرب وقت أمر مهم جدا، لوجود سلبيات كثيرة نتيجة ابتعاد التلاميذ والطلبة عن مقاعد التعليم، وعدم جدية الالكتروني منه”، مشيراً الى ان “وزارة الصحة يجب ان تتخذ الاحتياطات الصحية اللازمة لاجراء الامتحانات في اقرب وقت ممكن حفاظاً على حياة الطلبة والملاكات التعليمية والتدريسية.

وأوضح الزاملي أن درجة امتحانات نصف السنة للمراحل المنتهية والخارجيين مهمة لذا يجب ان تكون هناك رؤية لموضوع اجرائها، وتهيئة الاجواء اللازمة لذلك.



واكد، ان اللجنة طالبت باجراء امتحانات نصف السنة لما لها من اهمية في تثبيت درجات الطلبة مبيناً ان العام الدراسي لم يتبق منه سوى شهرين فقط بحسب الاعوام الاعتيادية، لذلك فإن اجراء الامتحانات غاية في الاهمية بصفته الركيزة الاساسية لاحتساب درجات الطلاب للعام الدراسي