اخبار العالم / اخبار العراق

الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية واسعة شمال شرقي ديالى

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية واسعة شمال شرقي ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شرعت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاحد، بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش شمال شرقي ديالى.
ووفق بيان لاعلام الحشد الشعبي ورد للسومرية نيوز، فان "العملية انطلقت بمشاركة قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الملحقة بها المتمثلة بالألوية (1_ 20 _23 -24 – 4 – 28 – 110- ل نداء ديالي) والهندسة العسكرية للحشد بإسناد طيران الجيش".

واشار الى انها "تعد استكمالاً لعمليات (ثأر الشهداء) حيث تهدف لضرب أوكار الإرهاب وإنهاء خطر تهديد داعش الإرهابي على القرى والمناطق شمال شرق ديالى وفرض الأمن والاستقرار فيها".
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا