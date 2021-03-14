انت الان تتابع خبر الحشد الشعبي يشرع بعملية أمنية واسعة شمال شرقي ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شرعت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاحد، بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش شمال شرقي ديالى.
ووفق بيان لاعلام الحشد الشعبي ورد للسومرية نيوز، فان "العملية انطلقت بمشاركة قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الملحقة بها المتمثلة بالألوية (1_ 20 _23 -24 – 4 – 28 – 110- ل نداء ديالي) والهندسة العسكرية للحشد بإسناد طيران الجيش".
واشار الى انها "تعد استكمالاً لعمليات (ثأر الشهداء) حيث تهدف لضرب أوكار الإرهاب وإنهاء خطر تهديد داعش الإرهابي على القرى والمناطق شمال شرق ديالى وفرض الأمن والاستقرار فيها".
واشار الى انها "تعد استكمالاً لعمليات (ثأر الشهداء) حيث تهدف لضرب أوكار الإرهاب وإنهاء خطر تهديد داعش الإرهابي على القرى والمناطق شمال شرق ديالى وفرض الأمن والاستقرار فيها".