المالية النيابية: جلسة الاثنين خالية من مشروع قانون الموازنة

بغداد - ياسين صفوان - أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل خالية من مشروع قانون الموازنة.



وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "كان يفترض ان يدرج التصويت على قانون الموازنة ضمن جدول اعمال البرلمان يوم الاثنين المقبل، الا ان جدول الاعمال سيخصص فقط لتكملة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية".

واضافت، ان "اللجنة المالية اتفقت على عقد اجتماع اخر لها لمراجعة بعض فقرات الموازنة تمهيدا لوضعها على جدول اعمال البرلمان خلال الاسبوع الجاري".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد اعلن في وقت سابق ادراج التصويت على قانون موازنة 2021 على جدول اعمال الاثنين المقبل.