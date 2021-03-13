كورونا.. فرنسا تسجل نحو 30 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

كما ذكرت الوزارة أن 169 مصابا توفوا بسبب مرضهم خلال الفترة نفسها، ما يدل على انخفاض عدد الوفيات مقارنة مع يوم الجمعة (228 حالة).

وأشارت معطيات الوزارة إلى أن عدد المرضى الراقدين في وحدات العناية المركزة ازداد بواقع 37 حالة منذ يوم الجمعة ليبلغ 4070.